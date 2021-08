Dvě nanoSIM v iPhone 12? Šikovný kutil ukázal, jak na to

Slot na dvě SIM karty je dnes již běžnou součástí prakticky každého chytrého telefonu na trhu. Ačkoli se to dá říci i o iPhonech, nebyl by to Apple, kdyby tuto funkcionalitu nezpracoval po svém. Od modelu iPhone Xs sice můžete využít dvě SIM karty, nicméně jedna z nich musí být typu eSIM. A právě to ne každému vyhovuje.

Stejně na tom byl také YouTuber Hugh Jeffreys, kterému virtuální SIM karta příliš nevoní a s touto situací se nehodlal smířit. Na čínském trhu totiž Apple vesele prodává iPhony 12 s dvěma sloty na fyzické SIM karty, což ho přivedlo na odvážný nápad – co takhle zkombinovat čínský dual-SIM iPhone s tím americkým?

Jeffreys neváhal a objednal si z Číny dual-SIM čtečku SIM karet, která se nachází uvnitř iPhonu 12. Následně rozebral svůj iPhone, ve kterém onu čtečku jednoduše vyměnil, neboť ta je s americkou verzí telefonu kompatibilní. Apple totiž používá stejnou součástku už od iPhonu Xs a právě z toho důvodu nemusel Jeffreys provádět žádné složitější hardwarové úpravy.

Po provedení výměny a restartováni telefonu čekalo na Jeffreyse příjemné překvapení. Jeho iPhone 12 automaticky rozpoznal vyměněnou součástku a v nastavení ihned zobrazil místo položek fyzická SIM a digitální SIM nové volby, konkrétně přední SIM a zadní SIM.

Hidden iPhone 12 Hardware Upgrade Apple Never Told You About.

Watch this video on YouTube

Pokud stejně jako Jeffreys chcete využívat nejnovější iPhone, ale druhá eSIM je pro vás překážkou, pak vás možnost relativně snadného řešení jistě potěší. Při demontáži a výměně čtečky SIM karet nicméně dávejte pozor, abyste svůj telefon nikterak nepoškodili a v případě, že si na výměnu příliš nevěříte, svěřte ji raději profesionálovi.