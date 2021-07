Duel: Realme GT vs. OnePlus 9

Pojem vlajková loď ve světě smartphonů zahrnuje poměrně široké portfolio modelů. Většinou se ale pod tímto označením rozumí nejvybavenější telefon dané značky. Při porovnávání nejlepších telefonů různých výrobců je nicméně potřeba mít na paměti, že například to nejlepší, co může nabídnout Nokia, se nedá příliš porovnávat s tím, co nabízí Apple.

V dnešním duelu se ale podíváme na dva stájové kolegy, které srovnávat můžeme a vzhledem k jejich hardwarové výbavě se to přímo nabízí. Jak dopadne bratrovražedný souboj progresivního Realme GT s konzervativněji pojatým OnePlus 9?

Konstrukce a displej

Displej a design je to první, co vás při pohledu na chytrý telefon upoutá. Oba smartphony na tom po designové stránce nejsou vůbec špatně. OnePlus 9 sází na osvědčenou kombinaci skla a kovu, která patrně nikdy nevyjde z módy. Za design si bod ale bod odnese Realme GT, protože záda z veganské kůže ve žluté barvě nejen upoutají na první pohled, ale zároveň působí luxusním dojmem.

Při porovnání displejů rozdíly nejsou až tak velké, jak by jeden čekal. Oba sází na OLED technologii, konkrétně AMOLED v případě OnePlus 9 a Super AMOLED u Realme GT. Rozlišení je totožné (Full HD+), stejně jako obnovovací frekvence 120 Hz. Díky menším rozměrům má Realme GT vyšší jemnost (545 vs. 402 ppi), díky čemuž si i z tohoto porovnání odnáší cenný bod. Je to nicméně jen o chlup.

Procesor a výkon

Tato kapitola příliš rozdílů nenabídne. Oba telefony jsou vybaveny osmijádrovým procesorem Qualcomm Snapdragon 888 vyrobeným 5nm technologií, grafikou Adreno 660, 8/12 GB LPDDR5 RAM a 128/256 GB UFS 3.1 vnitřní paměti. Stručně řečeno, jedná se o to nejlepší, co v rámci chytrých telefonů můžete najít.

Realme GT si z benchmarku AnTuTu v naší recenzi odnesl krásných 817 546 bodů, zatímco OnePlus 9 se zastavil na hodnotě něco málo přes 765 tisíc bodů. Těžko říci, čím je takto výrazný rozdíl při použití stejného hardwaru dán, faktem ale zůstává, že v kategorii procesor a výkon si bod odnese Realme GT. A když nebude koukat na body z benchmarku, jsou pocitově oba telefony velmi rychlé a při používání tak nepoznáte rozdíl.

Ostatní výbava

V kategorii ostatní výbava taktéž příliš mnoho rozdílů nenajdeme. Oba smartphony nabídnou Bluetooth 5.2 s podporou apt-X a LDAC, Wi-Fi 6, NFC, všechny relevantní polohové systémy, čtečku otisků prstů pod displejem, USB-C či stereo reproduktory. Realme GT disponuje navíc 3,5mm audio konektorem, OnePlus má zase výhodu v případě utěsnění proti vodě a prachu pod certifikací IP68.

Rozhodnout o jasném vítězi v této kategorii není jednoduché, neboť pro někoho je stěžejní 3,5mm audio konektor, jiný si naopak nedokáže moderní smartphone představit bez odolnosti proti vodě a prachu. Toto kolo proto končí remízou.

Baterie a operační systém

Také v této kategorii to na první pohled vypadá na plichtu. Oba smartphony totiž disponují baterií s kapacitou 4 500 mAh a podporou 65W nabíjení.

Při šetrnějším používání a s vypnutým GT režimem se lze dostat s Realme GT i na dva dny provozu (bez Always-on režimu). Při aktivnějším fungování a permanentně zapnutém Always-on režimu telefon bez problémů zvládne celý pracovní den a večer bude mít ještě rezervu okolo 30 %.

Při běžném používání OnePlus 9 se dostanete na více než jeden den na jedno nabití. Pokud telefon nebudete šetřit, budete mít neustále zapnutý Always-on režim, příležitostně hrát hry a využívat sítě 5G, stane se z OnePlus 9 jednodenní smartphone.

Z pohledu výdrže je na tom mírně lépe Realme GT, pokud ale oba chytré telefony budete využívat naplno, ani jeden z nich nevydrží déle než jeden den. OnePlus 9 má oproti Realme GT jednu zásadní výhodu, díky kterému získává bod v této kategorii – disponuje bezdrátovým nabíjením.

Hardwarové parametry Realme GT 5G Systém: Android 11 Rozměry: 158,5 x 73,3 x 8,4 mm , Hmotnost: 186 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 888, octa-core, 1x 2,84 GHz Kryo 680, 3x 2,42 GHz Kryo 680, 4x 1,80 GHz Kryo 680 RAM: 8/12 GB , Interní paměť: 128/256 GB , Pam. karta: Displej: Super AMOLED, 6,43", Full HD+, 1080 × 2400 px Hlavní fotoaparát: 64 Mpx, f/1.8, 26mm, 1/1.73", 0.8µm, PDAF Druhý fotoaparát: 8 Mpx, f/2.3, 16mm, 1/4.0", 1.12µm, širokoúhlý Třetí fotoaparát: 2 Mpx, f/2.4, makro , Přední kamera: 16 Mpx, f/2.5, 26mm, 1/3.0", 1.0µm, Full HD video, HDR, panorama Bluetooth: 5.2 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 4500 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Cena: 14 490 Kč Kompletní specifikace

Operačním systémem je v obou případech Android ve verzi 11. OnePlus 9 vsadil na nadstavbu OxygenOS, zatímco Realme GT využívá RealmeUI. Jak se říká – sto lidí, sto chutí. Oba systémy jsou příkladně odladěné a fungují na jedničku. OnePlus má mírnou výhodu ve větších možnostech přizpůsobení, za což dostává bod, byť je to tentokrát velmi těsné.

Fotoaparáty a cena

V případě fotoaparátů není potřeba chodit dlouho okolo horké kaše. U Realme GT je konkurenceschopný pouze hlavní 64Mpx snímač se světelností f/1.8. Širokoúhlý 8Mpx fotoaparát s nízkou clonou f/2.3 a makro objektiv se 2Mpx snad ani ve srovnání s OnePlus 9 nestojí za řeč, jednoduše se na svého konkurenta nechytají.

OnePlus 9 nabídne kvalitnější 48Mpx hlavní snímač se světelností f/1.8, velmi kvalitní širokoúhlý fotoaparát s rozlišením 50 Mpx a světelností f/2.2 a černobílý senzor s rozlišením 2 Mpx. OnePlus 9 si ještě přisadí možností natáčet až v 8K při 30 snímcích za sekundu, což Realme GT nezvládne. Kvalitou i funkcemi OnePlus 9 zastíní svého rivala na celé čáře.

Hardwarové parametry OnePlus 9 Systém: Android 11 Rozměry: 160 x 74,2 x 8,7 mm , Hmotnost: 192 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 888, octa-core, 1x 2.84 GHz Kryo 680, 3x 2,42 GHz Kryo 680, 4x 1,80 GHz Kryo 680 RAM: 8/12 GB , Interní paměť: 128/256 GB , Pam. karta: Displej: AMOLED, 6,55", Full HD+, 1080 × 2400 px Hlavní fotoaparát: 48 Mpx, f/1.8, 23mm, 1/1.43", 1.12µm, PDAF Druhý fotoaparát: 50 Mpx, f/2.2, 14mm, 1/1.56", 1.0µm, širokoúhlá Třetí fotoaparát: 2 Mpx, f/2.4, portrétová , Přední kamera: 16 Mpx, f/2.4, Full HD video, auto-HDR Bluetooth: 5.2 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 4500 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Cena: 16 990 Kč Kompletní specifikace

Když dojde na cenu, čísla hovoří jasně. Méně vybavenou variantu Realme GT se skleněnými zády a 8 GB RAM/128 GB vnitřní paměti pořídíte za 12 990 korun, verze s koženými zády a 12 GB RAM/256 GB vnitřní paměti může být vaše už za 14 490 korun. OnePlus 9 naproti tomu zakoupíte za 16 990 korun, a to pouze verzi 8 GB RAM/128 GB vnitřní paměti. Cenovým vítězem je tak Realme GT.

Závěrečné hodnocení

Realme GT a OnePlus 9 mezi sebou svedli nelítostný souboj doslova na krev. Každý smartphone v něčem vyniká a v něčem naopak zaostává oproti svému konkurentovi, málokdy se jedná o opravdu zásadní nedostatky, které by významně převažovaly na stranu jednoho či druhého telefonu.

Realme GT získal body za atraktivní design, o něco málo lepší displej, vyšší papírový výkon a lepší cenu. OnePlus 9 naopak svého konkurenta doslova převálcoval v případě fotoaparátů, bezdrátové nabíjení mu v otázce baterie a výdrže taktéž zvládlo zajistit bod, stejně jako o něco málo propracovanější nadstavba operačního systému Android.

V těsném souboji nakonec zvítězil Realme GT, který zvládl být takřka ve všech kategoriích o půlkrok před svým konkurentem. Výrazněji Realme GT zaostával pouze ve fotoaparátech, které jsou sice stěžejní částí každého chytrého telefonu. Posledním hřebíčkem do rakve OnePlus 9 se stala cena, kterou značka Realme jednoduše zvládl srazit proklatě nízko. Na druhou stranu, pokud je pro vás mobilní focení důležitým parametrem, doporučíme připlatit za OnePlus 9.