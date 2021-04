Duben měsíc lokalizačních přívěsků? Kromě AirTags bychom se mohli dočkat i Galaxy SmartTag Plus s UWB

V redakci jsme již v lednu měli možnost vyzkoušet Galaxy SmartTag. Jedná se o tracker v podobě malého přívěsku. Zatím ale šlo o „hloupější“ variantu využívající rozhraní Bluetooth. Mnohem zajímavější je ale verze Galaxy SmartTag Plus, která využívá technologii UWB a možná bychom se ji mohli dočkat už 12. dubna.

O brzkém příchodu nového trackeru informuje americký prodejce B&H Photo, který jej zalistoval na svém webu a jako předpokládané datum dodání označil právě 12. duben. Samsung zatím oficiální datum nesdílel, takže těžko říci, jestli prodejci datum uniklo nebo se naopak snažil zviditelnit. Ve středu se SmartTag Plus navíc objevil také na webu americké regulační agentury FCC, což opět značí brzký příchod tohoto produktu.

Kromě SmartTagu Plus jsou velká očekávání kladena také na tagy od Applu s názvem AirTags. I ty by podle posledních zpráv mohly přijít už v průběhu dubna. Ačkoliv Apple novou technologii integroval do svých čipů U1 u iPhonu 11, iPhonu 12 a také u Apple Watch Series 6, žádné velké využití pro ni bez AirTags nemá (snad jen kromě přesnějšího párování pomocí AirDropu). Dubnová premiéra nových přívěsků by tedy určitě dávala smysl.