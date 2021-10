Do Windows 10 míří nový obchod aplikací z Windows 11. Zatím pouze pro Insidery

Už zanedlouho vyjde podzimní update Windows 10 s označením 21H2 (19044.1288). Vzhledem k vydání Windows 11 se bude jednat o drobnou aktualizaci, která do systému přidá pouze hrstku novinek. Microsoft již práce na tomto sestavení dokončil, ještě před jeho oficiálním vypuštěním jej uvolnil ke stažení jako soubor ISO a zároveň jej dal k dispozici Insiderům v kanále Release Preview.

Co se týče samotné podzimní aktualizace, oficiální soupis novinek je velmi skromný, a ještě skromnější je jejich použitelnost pro běžné uživatele. Nová je podpora standardu WPA3 H2E, přibyly nové způsoby přihlašování skrze službu Windows Hello pro firmy a byla přidána podpora GPU výpočtů v linuxovém subsystému pro strojové učení a ostatní výpočetně náročné postupy.

Největší novinkou podzimního updatu tak bude zřejmě nový obchod aplikací, který již znají uživatelé systému Windows 11. Zatím není oficiálně potvrzeno, že bude dostupný ihned po vydání podzimní aktualizace, avšak je to velmi pravděpodobné; jako první jej dostali k ochutnávce právě Insideři odebírající nová sestavení v kanále Release Preview.

Exciting news today, the new #MicrosoftStore (modern design, support for win32 apps, Disney+ movies and way more) is now available to Windows 10 Insiders! pic.twitter.com/O9zSZ8pudp

— Rudy Huyn (@RudyHuyn) October 27, 2021