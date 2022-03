Do Nvidia GeForce Now přibyla nejnovější pecka Elex II a dalších 26 titulů

Herní předplatné Nvidia GeForce Now se v březnu rozroste o dalších 27 her. Mezi nimi nechybí ani nejnovější RPG od německého studia Piranha Bytes s názvem Elex II, pokračování ságy Shadow Warrior, atmosférická indie hra FAR: Changing Tides, strategický titul Sins of a Solar Empire: Rebellion či polská adventura The Vanishing of Ethan Carter.

Shadow Warrior 3 společností Devolver Digital a Flying Wild Hog nabízí plynulou kombinací rychlých přestřelek, boje zblízka a dynamického pohybu. Pro hráče jsou tyto tituly dostupné na řadě zařízení, včetně chytrých telefonů, Chromebooků a Maců. V rámci členství RTX 3080 si mohou jeho majitelé užít také technologii NVIDIA DLSS v rozlišení až 1440p na PC a nativním rozlišení 1440p nebo 1600p Macu. V obou případech je k dispozici až 120 snímků za sekundu a 8 hodin hraní bez přerušení.

Seznam nových titulů v Nvidia GeForce Now: