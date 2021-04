DJI neuhlídalo nového drona Air 2S. Čeká nás lepší kamera i spolupráce s FPV brýlemi

Už v průběhu minulého měsíce DJI zaregistrovalo svůj nový dron Air 2S u americké regulační komise FCC. Nyní se objevily i první obrázky nového produktu. Patrně se tak blížíme oficiálnímu představení.

Mnoho informací o tomto dronu zatím nevíme. Zdá se ale, že by se mělo jednat o vylepšenou verzi modelu Mavic Air 2 z loňského roku. Novinkou by měla být kvalitnější kamera i kompatibilita s příslušenstvím DJI v podobě FPV brýlí V2 nebo ovladačem DJI Motion Controller.

Co se týče kamery, už v průběhu minulého týdne se objevila informace, že nový dron by měl mít 20MPx snímač, což vzhledem k 48MPx snímači Mavicu Air 2 nezní jako vylepšení. Zásadní informací ale je, že daný senzor bude mít dvojnásobné fyzické rozměry. Díky této změně by se měla zlepšit především kvalita videa za horších světelných podmínek.

Pokud jste zaregistrovali vypuštění nového FPV dronu DJI v březnu, možná si pamatujete také speciální FPV brýle a ovladač, který byl s novým dronem prezentován. Ačkoliv Air 2S zdaleka nebude nabízet takové akrobatické schopnosti, dané příslušenství bude možné použít i u tohoto dronu.

Z dalších změn se hovoří o mizejícím modelovém označení Mavic a také o vyšší verzi sledovacího systému ActiveTrack 4. Podporu získá také standard OcuSync 3.0 a hmotnost se oproti Mavicu Air 2 sníží o 30 gramů. Kapacita baterie by měla zůstat na 3500 mAh.