Divoká spekulace: Galaxy S21 dostane stylus, řadu Note nahradí ohebné telefony

Uvádění nových vlajkových smartphonů od Samsungu se již několik let drží zavedeného schématu – na jaře řada Galaxy S, na podzim Galaxy Note. Nutno podotknout, že jediným rozlišujícím prvkem mezi těmito telefony se stal stylus S-Pen, zbytek je prakticky totožný. Možná právě proto se objevily první spekulace o sloučení obou řad do jedné, přičemž podle obvykle přesných informátorů @hwangmh01 a Ishana Agarwala by k tomuto kroku mohlo dojít už v příštím roce.

According to @hwangmh01, Samsung Galaxy S21 Series Code name is 'Unbound'. 3 devices in development: M1, N2 & O3. The device O3 will have an S-Pen. Rumors about Samsung dropping Note series really coming true? 😮 https://t.co/zqYJxeCPxk — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) August 24, 2020

Nejvyšší Galaxy S21 prý dorazí s integrovaným stylusem

Jarní řada Samsung Galaxy S21 je vyvíjena pod kódovým pojmenováním Unbound, celkem má obsahovat tři zařízení s označením M1, N1 a O3. Poslední jmenovaný model (Samsung Galaxy S21 Ultra?) má disponovat integrovaným stylusem S Pen, což by mohlo naznačovat zrušení podzimní řady Galaxy Note. Její místo by tak mohly zaujmout smartphony s ohebným displejem, které u Samsungu začínají hrát poměrně důležitou roli.

Ohebné portfolio Samsungu tvoří véčkový telefon Galaxy Z Flip a větší model Galaxy Fold, který brzy nahradí vylepšení Z Fold 2. Brzy by navíc mohl přijít další skládací Samsung s výrazně nižší cenou. Je tedy docela možné, že telefony nové konstrukce už v příštím roce vytlačí řadu Note, jejíž odkaz bude přežívat v nejvyšším modelu rodiny Galaxy S21. Nebo se konečně dočkáme podpory S Pen i u ohebných telefonů?