Clubhouse experimentuje s novou funkcí. Nepřímo ji potvrdil šéf sítě

Sociální síť Clubhouse po svém uvedení způsobila malou revoluci v konzumování obsahu. Koncept diskusních místností začal zajímat také konkurenty, kteří funkcionalitu Clubhouse začali neprodleně implementovat do svých stávajících platforem. Nejprve jsme se dočkali Twitter Spaces, minulý týden pro změnu Spotify Greenroom. Tentokrát se vylepšení má dočkat původní Clubhouse.

V aplikaci se krátce mihla možnost posílat soukromé zprávy, což by pro sociální síť postavenou čistě na audio obsahu byla novinka. O přidání funkce posílání soukromých zpráv se již dříve vyjádřil šéf Clubhouse Paul Davison. Nepřímo to potvrdil také ve vyjádření pro TechCrunch, kterému řekl, že „přidávání a odstraňování funkcí je běžnou součástí našeho fungování. Někdy se novinky do aplikace dostanou, jindy nikoli“.

Jestli se soukromých zpráv v Clubhouse skutečně dočkáme, není prozatím jasné. Je nicméně pravděpodobné, že mladá sociální síť zůstane především u audio obsahu a posílání zpráv bude fungovat spíše pro domluvu mezi různými uživateli než jako konkurence pro Messenger či WhatsApp.