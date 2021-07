Cloudové hraní NVIDIA GeForce Now: maximální zážitek za minimální cenu

Streamované hraní her zažívá v posledních letech obrovský boom. S rozvojem internetové infrastruktury není v rámci západního světa až tak obtížné narazit na kvalitní internetové připojení, které umožní nejen rychlé brouzdání po síti, ale právě také streamované hraní. Poskytovatelé těchto služeb nejsou za jedno, jak by mělo cloudové hraní vypadat. Zatímco Microsoft nabídne rovnou celou knihovnu her, Google pro změnu sází na variantu s nakupováním titulů přímo v rámci své služby.

Zlatou střední cestu zvolil výrobce herního hardwaru NVIDIA se svou službou GeForce Now. Za měsíční předplatné vám zpřístupní výkonné PC, na kterém si můžete spustit jakoukoli hru, kterou vlastníte na platformách Steam, GOG či Epic Games Store. Co dalšího může GeForce Now nabídnout?

Dobré internetové připojení je základ

Nejprve začnu s tím, na čem jsem hraní skrze NVIDIA GeForce Now testoval. Primárně jsem využíval domácí 5GHz Wi-Fi skrze router Asus RT-AC58U, do kterého mi vede optický internet s downloadem okolo 240 Mbps a uploadem zhruba 25 Mbps. Teoreticky se tak jedná o solidní základ pro streamované hraní. V rámci testování jsem zkoušel hraní také na LTE od O2 a na území Prahy též na 5G od operátora T-Mobile.

Pokud jde o zařízení, službu jsem testoval na MacBooku Air s čipsetem M1, tabletu Huawei MediaPad M5 10.8, Samsungu Galaxy S10e a Galaxy Z Fold 2. Jako příslušenství posloužily bezdrátové ovladače iPega 9083S a bezdrátový ovladač od Xboxu One.

Do hry se dostanete na několik kliknutí

Příjemným překvapením je, že GeForce Now je v základu zdarma. Má to ovšem své ale – pokud chcete ušetřit, musíte se spokojit pouze s hodinou hraní denně a standardním přístupem k herním serverům. Za 269 korun měsíčně už nebudete omezeni ničím, dostanete přednostní přístup k serverům a také technologii RTX. To je vcelku férová nabídka.

Jak už samotná definice cloudového streamovaného hraní napovídá, nepotřebujete vlastnit žádnou prvotřídní mašinu. Optimální herní zážitek poskytne jak starší počítač s Windows/Linux/MacOS, tak například tablet či telefon s iOS či Androidem. Perličkou je poté možnost hraní skrze aplikaci pro Android TV. V jistém ohledu tak GeForce Now umožňuje multiplatformní multiplayer.

Po stažení aplikace a přihlášení přichází na řadu párování vašich herních účtů se službou GeForce Now. Epic Games Store a Steam lze napojit bez větších problémů, jen u platformy GOG trochu narazíte. Knihovnu populární polské distribuční služby nelze prozatím synchronizovat, nicméně hry si z ní bez problémů zahrajete.

Celkově čítá GeForce Now přes 800 podporovaných her, což není zrovna malé číslo. Ve výběru nechybí známé AAA tituly jako Cyberpunk 2077, Death Stranding či Control, na své si ale přijdou také fandové indie titulů Spirit of the North nebo Night in the Woods.

Jakmile si vyberete váš oblíbený titul, stačí kliknout na tlačítko hrát a rázem se dostanete do prostředí virtuálního počítače, skrze který se vám vaše hra spustí a začne streamovat do vašeho zařízení. Ačkoli jsem s tímto druhem streamování her neměl výraznější potíže a vždy jsem všechno zvládl spustit, občas virtuální PC pozlobilo nechtěnou hláškou či drobnými chybami. Rozhodně se ale nejedná o nic zásadního, co by vám zabránilo v pohodlném hraní.

Priority členství zajistí maximální herní zážitek

Díky prioritnímu členství prakticky na nic nečekáte a dostanete k dispozici nejlepší možnou grafiku. V nastavení hry si můžete ještě vše přizpůsobit podle vlastních představ, ale GeForce Now vám nedá jediný důvod k tomu, abyste vybrali cokoli nižšího než to nejlepší možné nastavení. Technologie jako ray tracing a DLSS jsou poté naprostou samozřejmostí. Maximum služby GeForce Now je rozlišení Full HD při 60 snímcích za sekundu.

Pro mě jakožto člověka, který pokořil Cyberpunk 2077 na konzoli Xbox One S, bylo nesmírně osvěžující zahrát si tento titul na plné detaily se vším všudy, bez otravných chyb a grafických nedostatků. Obdobně jsem byl také rád za možnost zahrát si Death Stranding, které mě opět utvrdilo, že hry z pera Hidea Kojimy pro mě nejsou to pravé ořechové.

Jakožto primárně konzolový hráč jsem ocenil, že při hraní na notebooku jsem mohl využít gamepadu připojeného skrze Bluetooth. Ten jsem měl spárovaný také s tabletem a chytrým telefonem, takže jsem mohl plynule přecházet mezi různými zařízeními. Nicméně jsem občas neodolal a v případě MacBooku jsem sem tam sáhl i po staré dobré klávesnici a myši. U některých her můžete využít také dotykové ovládání, v plnohodnotných AAA hrách je to ale opravdu jen krajní řešení.

V případech, kdy jsem se chtěl podělit o vtipné situace či si jen chtěl vytvořit hezký screenshot na plochu, mi přišla vhod podpora funkcí jako Ansel nebo Highlights. Druhou jmenovanou pro záznam nejlepších momentů sice nepodporují všechny tituly, ale do budoucna se jejich nabídka jistě rozšíří.

I přes mé relativně odpovídající připojení jsem se občas setkal s mírným zaškobrtnutím, kdy mi služba GeForce Now hlásila nestabilní připojení. Problémy tohoto typu jsem nezaznamenal často a když ano, trvaly zhruba jednu sekundu. V případě singleplayerových titulů se nejedná o nic strašného, multiplayerovým nadšencům by to nicméně mohlo občas překážet. Je zkrátka vidět, že cloudové hraní je sice v podstatě hotovou službou, ale prostor pro zlepšení tady stále je.

Budoucnost cloudového hraní vypadá více než slibně

Testování služby NVIDIA GeForce Now jsem si náramně užil a velmi jsem ocenil, že mohu v jejím rámci projít svou bohatou knihovnu PC her na platformách Steam, Epic Games Store a GOG, které kvůli vlastnictví MacBooku nemohu plně využít. Hraní skrze GeForce Now jsem ocenil také při svých pravidelných cestách domů, kdy jsem si s sebou mohl vzít pouze tablet a gamepad. Proměnit prakticky jakoukoli televizi na výkonný počítač skrze Google Chromecast 4 nebo NVIDIA Shield taktéž není k zahození.

V současném stavu je streamované hraní připraveno k bezproblémovému použití, a to zejména pokud máte kvalitní internetové připojení. Měsíční poplatek 269 korun poté za výhody GeForce Now rozhodně stojí. Pokud tedy o této službě uvažujete, rozhodně ji vyzkoušejte „v plné palbě“. Věřím, že budete spokojeni stejně jako já.