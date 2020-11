Čipová revoluce: Oppo a Xiaomi dostanou procesory od Samsungu, Huawei od MediaTeku

V příštím roce se patrně odehrají poměrně zajímavá čipová škatulata. Už víme, že o produkci čipů Qualcomm Snapdragon se postará korejský Samsung, ovšem ani to nebude záminkou, aby přestal do svých telefonů nasazovat vlastní, a v poslední době poměrně pomlouvané čipsety Exynos. Naopak se s nimi budeme setkávat čím dál častěji, a to dokonce ve smartphonech konkurenčních značek.

Exynosy v telefonech Oppo a Xiaomi

Podle nejnovějších zpráv z Jižní Koreje se Samsung údajně domluvil se společnostmi Oppo, Vivo a Xiaomi na dodávkách vlastních čipsetů do jejich telefonů. Nedávno poodhalený 5nm čipset Exynos 1080 si například neodbyde premiéru v telefonu značky Samsung, ale ve smartphonu Vivo X60. I když se nebude jednat o nejvýkonnější mobilní čip příštího roku, měl by dosahovat vyššího výkonu než letošní Snapdragon 865. Je pravděpodobné, že ty nejlepší Exynosy si Samsung bude nadále nechávat pro své vlajkové telefony a konkurenci bude poskytovat spíše levnější modely.

Čipová divize Samsungu by chtěla v příštím roce navýšit svůj tržní podíl, který byl ve 2. čtvrtletí letošního roku okolo 13 procent, což v žebříčku výrobců čipů stačilo na čtvrté místo. Samsung se nicméně netají, že by se v příštím roce rád dostal „na bednu“.

MediaTeky v telefonech Huawei

Co se týče mobilních čipů, v jednoduché situaci aktuálně není Huawei, která kvůli americkým sankcím přišla o možnost odebírat své vlastní procesory Kirin od výrobce TSMC. Čínský výrobce za tyto čipy hledá náhradu, přičemž zdá se, že ji nakonec našel v tchajwanské společnosti MediaTek.

Podle nejnovějších informací si prý firma Huawei objednala velkou zásobu čipových sad Dimensity, což potichu potvrzují i poslední finanční výsledky MediaTeku, kterému náhle narostly tržby o 45 procent a čistý zisk dokonce o 94 procent. MediaTek v tiskové zprávě potvrdil, že jeho čipsety Dimensity začínají díky příchodu sítí 5G získávat významný tržní podíl.