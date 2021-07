Čínu trápí obří záplavy. Největší továrna na výrobu iPhonů nijak zasažena nebyla

Čínskou provincii Che-nan a speciálně její hlavní město Čeng-čou ochromily na začátku týdne silné přívalové deště. Množství srážek, které zde za 3 dny spadlo bylo stejné, jako ve městě standardně spadne za celý rok. Kromě mnoha dalších firem je na tomto území taktéž důležitá továrna firmy Foxconn, která je hlavním dodavatelem Applu.

Podle CNBC ale výroba nebyla nijak ohrožena a povodně neměly přímý vliv na provoz továrny Foxconn v Čeng-čou, která je největším producentem iPhonů. Zdržení výroby by mělo zásadní vliv na dodávky iPhonů 13 v budoucích měsících.

Kvůli bezpečnostním opatřením muselo být více než 100 000 lidí evakuováno a 12 lidí v souvislosti s přívalovými dešti zahynulo. Za hodinu spadlo v oblasti více srážek než běžně za celý měsíc.

