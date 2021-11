Čína si bere na mušku VPN. Chystá nový zákon namířený proti jejím poskytovatelům i uživatelům

Čínské vládní orgány zaměřující se na oblast kyberprostoru přišly s návrhem nových opatření, na základě kterých by bylo možné postihovat jednotlivce i firmy zprostředkovávající nebo nabízející připojení VPN. Jde tak o další z kroků, kterými chce vláda zavést uplatňování tvrdšího přístupu vůči těm, kteří se snaží obcházet „Velký čínský firewall“, a větší kontrolu nad internetovou aktivitou svých obyvatel.

Návrh nových opatření, který byl představen v průběhu minulého týdne, ještě může doznat určitých změn, protože ho čeká veřejné projednání. I tak jde o jeden z největších vládních výpadů proti využívání VPN, díky kterému se obyvatelé Číny, kteří tuto službu využívali, dostali i k místními autoritami zakázanému obsahu, ke kterému by za normálních okolností neměli přístup.

Pokud by návrh prošel, hrozila by každému jednotlivci nebo firmě, který „nabízí programy, nástroje, cesty nebo jiné služby jako internetové přístupy, hosting, technickou podporu pro překonání Velkého čínského firewallu nebo těmto nástrojům a službám dělá reklamu“ vysoká pokuta. Pokud by se stejného porušení zákona dopustila osoba působící na vedoucí pozici, mohla by počítat s pokutou až do výše 500 000 jüanů (cca 1,7 milionu Kč). Organizaci, které by bylo prokázáno, že nabízí službu VPN, by spolu s finančním postihem mohla být odebrána i její obchodní licence. Nevyjasněnou otázkou prozatím zůstává to, zda bude zmíněné opatření vlády dopadat jen na domácí obchodní společnosti nebo i ty zahraniční, které v Číně působí.