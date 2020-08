Chytré hodinky od Samsungu svou formu roky hledaly. Nyní patří ke špičce

Samsung byl jednou z prvních velkých firem, která vstoupila na trh nositelností nezamýšlených výhradně pro sportovce. Výrobce se přitom zaměřil od počátku na prémiový segment, kde do dnešního dne spolu s Applem hraje asi nejvýznamnější roli.

Chytré hodinky od Samsungu za sedm let své existence zažily mnoho změn, přičemž některé první modely z dnešního hlediska působí trochu jako zvláštní experimenty. Pojďme se proto podívat na pět nejvýznamnějších modelů, které pomohly definovat tuto oblast trhu.

Galaxy Gear: první chytré hodinky s logem Samsungu

Samsung představil své první chytré hodinky už v roce 2013. Galaxy Gear tak spatřily světlo světa o dva roky dříve než první Apple Watch. Stalo se tak navíc v době, kdy ještě neexistovala „hodinková“ verze Androidu. Wear OS, tehdy ještě známý jako Android Wear, totiž Google představil až v roce 2014. Samsung tedy nemohl využít hotové softwarové řešení.

Hodinky Galaxy Gear proto na trh zamířily s upravenou klasickou verzí Androidu 4.3, což přineslo určité problémy. Dobové recenze obecně nejsou k zážitku z operačního systému příliš příznivé, v The Verge se bylo například možné dočíst, že systém je „bolestivou kombinací nespolehlivosti a nedostatečnosti“. Problémy částečně vyřešily aktualizace, ale definitivní řešení přišlo v květnu 2014. Samsung tehdy udělal poměrně unikátní krok a aktualizací zcela změnil operační systém z Androidu na vlastní Tizen. Ten se osvědčil o dost lépe a na hodinkách značky ho najdeme dosud.

Hodinky byly zajímavé i z hardwarového hlediska. Pozitivně hodnocen byl především 1,6″ Super AMOLED displej s rozlišením 320 × 320 px. Co naopak bylo přijato trochu rozpačitěji, byl fakt, že část hardwaru skrýval přímo řemínek. V něm byla umístěna dokonce čočka 2Mpx fotoaparátu. Hodinky tak sice dokázaly pořizovat momentky, avšak daní za to byl nepříliš flexibilní řemínek a poněkud zvláštní vzhled. Do další generace se tak už toto řešení nedostalo.

Originální Galaxy Gear tak zdaleka nebyly dokonalé. Nejlepší nebyly ani prodeje, ale hodinky přesto založily dnes úspěšnou řadu nositelností.

Gear S: smartphone na zápěstí

Po modelech Gear 2 a Gear 2 Neo zamířil na trh v roce 2015 produkt nazvaný Gear S. Vzhledem i funkcemi šlo v podstatě o chytrý telefon omotaný kolem zápěstí. Klasický plochý hranatý displej totiž nahradila dvoupalcová obrazovka zahnutá kolem zápěstí. Pod Super AMOLED panelem s rozlišením 480 × 360 px dokonce bylo umístěno tlačítko, díky čemuž hodinky skutečně připomínaly design tehdejších telefonů značky.

Hodinky Gear S navíc poprvé nabídly možnost vložení nano SIM karty. Bylo z nich tak možné volat, pomocí miniaturní klávesnice esemeskovat, a samozřejmě také využívat 3G data. Výbava byla ale velmi dobrá celkově, nechyběla odolnost IP 67, Bluetooth, Wi-Fi, dvoujádrový Snapdragon 400 a 512MB operační paměť.

Ani tento design se však neosvědčil a dnes ho asi můžeme označit jako slepou uličku. Zásadní změnu totiž přinesl už o rok později představený nástupce.

V roce 2015 představené hodinky Gear S2 přišly na trh ve dvou variantách: Gear S2 a Gear S2 Classic. Odlišnost byla pouze designová, kdy „klasický“ model vycházel ze vzhledu běžných náramkových hodinek, zatímco základní varianta zvolila čistší a sportovněji laděný design.

Co ale měly obě verze společné, byl kruhový Super AMOLED displej s rozlišením 360 × 360 px a otočnou lunetou. Tyto dva prvky u chytrých hodinek Samsungu přetrvaly dodnes a Gear S2 tak lze bez přehánění označit za prvního zástupce současného pojetí chytrých hodinek značky, které již vypadají opravdu jako hodinky, a ne technologický výstřelek.

Z hardwarové výbavy pak za zmínku stojí snímač srdečního tepu a odolnost podle normy IP68. Existovala i varianta s integrovanou GPS, ta se ovšem v ČR neprodávala. Pro české zákazníky byla vyhrazena pouze Bluetooth verze bez podpory 3G a GPS.

Galaxy Watch: eSIM poprvé v České republice

Galaxy Watch z roku 2018 máme ještě v živé paměti. Pro české zákazníky znamenaly velkou změnu, neboť jako první produkt výrobce nabídly eSIM a tedy možnost v hodinkách používat LTE datové sítě, vyřizovat hovory a fungovat skutečně nezávisle na telefonu. Tuto funkci sice měly už Gear S2 a Gear S3, ovšem na našem trhu se nikdy verze s eSIM oficiálně neprodávala.

Hodinky šly do prodeje ve dvou velikostních variantách. Verze s průměrem displeje 42 a 46 mm se nelišily jen velikostí, ale také kapacitou baterie. Menší displej totiž znamenal o poznání menší akumulátor. Zatímco „pánská“ 46mm verze měla kapacitu 472 mAh, zájemci o menší displej museli překousnout pouze 270mAh baterii.

Hodinky jinak opět nabízely na svou dobu špičkovou hardwarovou výbavu v podobě podpory Bluetooth, NFC, Wi-Fi a GPS s offline navigací. Nechyběla odolnost IP68, hlasitý odposlech, či automatický režim „Vodní zámek“ bránící nechtěným interakcím vody s displejem. Výkon pak zajišťoval dvoujádrový procesor Exynos 9110 a 1,5GB (resp. 768MB u BT verze) operační paměť.

Hodinky se plnohodnotného nástupce dočkají až letos. Galaxy Watch 3 budou představeny na akci Galaxy Unpacked již dnes. O všech novinkách budeme informovat, tak nás nezapomeňte sledovat.

Galaxy Watch Active 2: poprvé s EKG a měřením tlaku (tak trochu)

Galaxy Watch Active jsou druhou generací odlehčené sportovní verze chytrých hodinek od Samsungu. První generace byla v zásadě „lite“ variantou původních Galaxy Watch. Levnější hodinky mířené spíše na sportovce byly úspěšné a tak poměrně záhy následovala druhá generace.

Ta je sice svému předchůdci velmi podobná, avšak přidává několik vylepšení, díky nimž je řada Active schopna konkurovat hlavním Galaxy Watch. Dočkali jsme se tak dvou velikostí displeje, což byla jedna z častých výtek vůči první generaci Active, která se mnohým zdála příliš malá. Klasická luneta pak sice stále chybí, ovšem v druhé generaci (a zpětně pak i v první) byla nahrazena tzv. digitální lunetou. Ta pomocí vibrací a pohybu prstu po okraji displeje simuluje tento styl ovládání i přes absenci mechanicky otočného rámečku. Vylepšen byl také snímač tepu, který je u druhé generace výrazně spolehlivější.

Co pak hodinky získaly úplně nově, jsou senzory pro měření EKG a krevního tlaku. Tuto funkci nabízí například konkurenční Apple Watch, zahrnutí do výrazně levnějších a sportovně laděných hodinek tak bylo od Samsungu zajímavým krokem. Díky tomu hodinky stále patří k jedné z nejzajímavějších voleb v segmentu nositelností. Jenže problém je, že softwarová implementace těchto funkcí poněkud vázne.

Hodinky sice potřebné hardwarové vybavení mají, avšak vzhledem k tomu, že jde o zdravotní funkce, potřebují certifikaci od patřičných orgánů. EKG už získalo nutné úřední povolení v domovské Jižní Koreji, Evropa však stále čeká. Byrokratický proces navíc nad rámec normy zpomalila ještě pandemie koronaviru.

Podle posledních informací od německého zastoupení značky by však tato funkce měla dorazit „už“ v posledním kvartále tohoto roku. Ohledně měření krevního tlaku pak panuje ještě větší nejistota. Víme pouze, že v Jižní Koreji se uživatelé dočkají snad do konce září, o Evropě zatím není známo nic.

Další v řadě? Samsung Galaxy Watch 3

Už zítra po 16. hodině se v rámci Unpacked eventu, který se bude streamovat online, dočkáme představení nejnovější generace hodinek. Díky zahraničním zdrojům už ale známe všechny detaily s předstihem. Na internet dokonce unikly i oficiální tiskové snímky.

Samsung Galaxy Watch 3 budou dostupné ve dvou velikostech – 41 a 45 mm (rozměry 41 x 42,5 x 11,3 mm a 45 x 46,2 x 11,1 mm). O zobrazování se postará 1,2 či 1,4″ Super AMOLED displej s rozlišením 360 x 360 px krytý ochranným sklem Gorilla Glass DX. Hnacím motorem se stane čip Exynos 9110, systémem se tradičně stal Tizen v nové verzi 5.5.

Chybět dále nebude vodotěsnost IP68 (5 ATM), 1 GB RAM, 8 GB vnitřní paměti, měření krevního tlaku, NFC, GPS, srdečního tepu a EKG. Vůbec poprvé letos nemá chybět vojenská certifikace MIL-STD-810. Menší verze bude vybavena 287mAh baterií, větší dostane 340mAh akumulátor.

Přečtěte si také – Galaxy Note je i po devíti letech zcela unikátní řadou. Projděte si s námi její kompletní historii

Samsung zítra dále představí novou vlajkovou řadu smartphonů Galaxy Note 20 (Ultra), tablety řady Galaxy Tab S7 a bezdrátová sluchátka Galaxy Buds Live.