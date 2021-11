České dráhy rozšíří Wi-Fi síť, nově se připojíte ve více než 2 200 vlacích

České dráhy rozšiřují pokrytí Wi-Fi ve svých vlacích. Meziročně půjde o nárůst nabídky palubní Wi-Fi sítě o 1 015 vlaků. V části spojů, kde byla Wi-Fi dostupná už v letošním roce, se rozšíří počet vozů s nabídkou „wifiny“. V jízdním řádu 2022 nabídne národní dopravce 73 vlaků s palubním zábavně-informačním portálem a na začátku jízdního řádu 2022 bude palubní Wi-Fi síť v 90 % dálkových vlaků a ve třetině všech denně vypravovaných spojů Českých drah v celé republice.

Stovky dalších spojů sice nabídnou Wi-Fi, ale v jízdních řádech, např. z důvodu oběhu různých souprav, přímo označené nebudou. O nabídce Wi-Fi se v takovém případě cestující dozvědí přímo ve vozech, které jsou označené příslušným piktogramem.

K rozšíření snadného připojení k internetu přes palubní Wi-Fi dojde v průběhu roku 2022 v dalších vlacích. Půjde jak o nově dodané soupravy, např. RegioPanter v Plzeňském a Jihočeském kraji, tak v současných vozidlech. České dráhy nyní poptávají instalaci technologie do desítek motorových vozů a jednotek, přípojných vozů do motorových souprav pro regionální dopravu a do rychlíkových vozů, které nyní obsluhují linku Labe Praha – Děčín.

„V marketingových průzkumech je ‚wifina‘ u našich cestujících jednou z nejčastěji požadovaných doplňkových služeb. Ve stále více vlacích ji požadují také objednatelé veřejné dopravy. Proto nabídku Wi-Fi v našich soupravách průběžně rozšiřujeme a k začátku jízdního řádu ji budeme nabízet ve 2 248 spojích denně, do stovek dalších spojů zavedeme Wi-Fi v průběhu roku 2022,“ upozorňuje Ivan Bednárik, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

„Wi-Fi se rozšíří například do rychlíků ‚Vltava‘ a ‚Lužnice‘ z Prahy do Českých Budějovic a Českých Velenic, kde jsme zatím tuto službu nenabízeli. Více vozů s touto službou nabídneme také v rychlících ‚Vysočina‘ z Prahy přes Havlíčkův Brod do Brna a ‚Bouzov‘ z Brna do Olomouce a Šumperka,“ říká Jiří Ješeta, náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu, a upozorňuje na rozšíření služby také v regionální dopravě: „Technologii Wi-Fi jsme letos dosadili také na všechny jednotky CityElefant. Díky tomu nabídneme ‚wifinu‘ plošně také v rámci Pražské integrované dopravy a Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS a částečně také v Ústeckém a Pardubickém kraji. V souladu s požadavky objednavatelů regionální dopravy rozšiřujeme nabídku palubní sítě Wi-Fi i na dalších tratích a do dalších vozidel včetně motorových jednotek Regionova nebo modernizovaných vozů 810.“

Kromě Wi-Fi se rozšíří také nabídka vozů s palubním zábavně-informačním portálem

V jízdním řádu 2022 se rozšíří také počet vlaků vybavených palubním zábavně-informačním portálem na celkem 73 spojů operovaných jednotkami InterPanter, Pendolino, Railjet a InterJet. Palubní portál nabízí ke stažení například hry, elektronické knihy, filmy a další zábavu a poskytují také informace o jízdě vlaků. Vedle linek Praha – Ostrava a Praha – Brno – Břeclav tak bude palubní portál k dispozici i na tratích Praha – Plzeň – Cheb a Praha – Ústí nad Labem – Karlovy Vary – Cheb.