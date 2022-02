Čerstvá testovací verze Windows 11 přináší největší nálož novinek za hodně dlouho

Microsoft včera vydal nejobsáhlejší testovací sestavení Windows za posledních několik let

Vrací se některé funkce z Windows 10 a přibývají nové

Na představené novinky si budou běžní zákazníci muset ještě pár měsíců počkat

Microsoft předevčírem přidal do Windows 11 několik nových funkcí, ovšem ten největší přísun novinek nás teprve čeká. Včera večer vyšlo po delší době v kanále Dev nové testovací sestavení s označením 22557, které ukazuje, že se máme opravdu na co těšit. Takovou nálož vylepšení v Insider programu už dlouho nepamatujeme. Jaké novinky Microsoft chystá?

Složky v nabídce Start

Jednou z velkých novinek je možnost vytvářet v nabídce Start složky aplikací. Stejně jako na ostatních platformách stačí přetáhnout jednu ikonu na druhou, čímž dojde k vytvoření nové složky, do které lze přidávat další zástupce. Z obrázků je patrné, že zatím není možné složky pojmenovávat, ale i tak jsme rádi, že konečně půjde novou nabídku Start alespoň nějak upravovat.

Nový Správce úloh

Kompletně přepracován byl Správce úloh, jehož nový design lépe zapadá do Windows 11. Zmizely záložky jednotlivých sekcí a namísto nich jsme se dočkali jejich vertikálního seznamu (a hamburger tlačítka). Novinkou je pak podpora tmavého režimu. Funkčně zůstalo vše při starém

Součástí Správce úloh zůstává funkce Eko režim, kterou však Microsoft přejmenovává na Režim účinnosti. V zásadě jde ale o to samé – uživatel má možnost omezit vybraným aplikacím systémové prostředky, aby měly jiné aplikace přednostní právo k jejich využití. Režim účinnosti půjde využít pouze na jeden proces, nikoliv na skupinu.

Novinky hlavního panelu

Do Windows 11 se také vrátí oblíbená „desítková“ funkce, a to možnost přetahovat soubory na ikony aplikací na hlavním panelu s cílem přivést okna těchto aplikací do popředí. Tažením na hlavní panel také půjde připínat aplikace z nabídky Start.

Pokud používáte aplikaci Teams ke sdílení pohledu na okno aplikace, objeví se na hlavním panelu kolem ikony této aplikace červený čtverec, aby tato skutečnost byla jasně patrná.

Vylepšení Průzkumníka souborů

Několika drobností se dočká také Průzkumník souborů. Mezi položky Rychlého přístupu bude možné nově připínat nejen složky, ale i samotné soubory, jejichž seznam se objeví přímo pod připnutými složkami.

Pokud máte systém Windows spárovaný se svým osobním, školním nebo firemním účtem Microsoft, uvidíte v Rychlém přístupu i naposledy otevřené a připnuté soubory z Office.com. Veškeré změny provedené na souborech uložených na OneDrive, v SharePointu nebo Teams pak budou synchronizovány.

Úložiště OneDrive se v Průzkumníkovi dočká nové ikonky, skrze kterou si budete moci zkontrolovat, jak moc je vaše úložiště zaplněné.

Do Průzkumníka souborů se také vrátí náhled na položky ve složkách.

Přímo z Průzkumníka také bude možné posílat emaily, a to ve spolupráci s aplikací Microsoft Outlook a doplňkem Outlook Desktop Integration. Tímto způsobem bude možné rychle sdílet soubory skrze email, aniž by bylo nutné spouštět celý Outlook.

Nová dotyková gesta

Pro práci na tabletech a hybridních zařízeních uživatelé ocení 5 nových dotykových gest. Tažením prstem směrem vzhůru od hlavního panelu se otevře nabídka Start.

Přímo v nabídce Start pak bude možné gestem tažením doleva přepínat mezi připnutými aplikacemi a seznamem všech aplikací, zatímco opačným gestem se zase vrátíte zpět. Stejné gesto bude fungovat i pro doporučené soubory.

Další nové gesto bude možné vyvolat tažením z pravého spodního rohu směrem vzhůru – vyvolá se jím nabídka rychlých nastavení.

Upravené bylo také gesto tažením zprava, které otvírá notifikační centrum. Nově by jej měla doprovázet nová animace, která bude lépe sledovat prst uživatele.

Poslední novinkou v oblasti gest je zobrazení „uchopovače“ okna v celoobrazových aplikacích. Toto gesto má zabránit nechtěnému otvírání notifikačního centra zprava či widgetů zleva.

Vylepšená práce s okny

Jednou z šikovných novinek Windows 11 se stalo pohodlnější rozmisťování oken do zvolené mřížky za pomoci vyskakující nabídky nad ikonkou pro maximalizaci. Nově se bude podobná nabídka objevovat i v případě, kdy vezmete okno za záhlaví a budete jej přetahovat k hornímu okraji obrazovky. Díky tomu si budete moci okna na obrazovce šikovně rozmístit nejen za pomoci myši, ale i prstu.

Spoření energie

Microsoft rovněž změnil výchozí hodnoty pro režim spánku a vypnutí obrazovky, aby u notebooků v nečinnosti snížil spotřebu energie. Kromě toho bude uživatel dostávat různá doporučení, jak výdrž počítače na baterii prodloužit.

Klid, nerušit!

Microsoft také chystá přepracování stávajícího Pomocníka pro lepší soustředění, aby dokázal minimalizovat počet rušivých elementů při vaší práci na důležitém úkolu. Funkce se bude nově jmenovat Nerušit a jejím cílem bude vypnout všechna oznámení kromě výjimek, které si sami nastavíte. Všechna ostatní oznámení pak bude možné zpětně dohledat v notifikačním centru. Funkci nerušit půjde automatizovat, například ji naplánovat na čas pracovní doby.

Nadstavbou pro funkci Nerušit bude nová funkce Soustředění. V jejím případě si nastavíte časové okno, po které se chcete soustředit, načež se na obrazovce spustí odpočet a aktivuje se funkce Nerušit. Nad rámec toho se dokonce vypnou odznáčky ukazující počet zmeškaných/příchozích událostí na hlavním panelu a díky integraci s aplikací Hodiny si můžete po dobu soustředění zapnout relaxační hudbu či zobrazit seznam úkolů v aplikaci To-Do.

Podpora dynamické obnovovací frekvence

Microsoft do Windows 11 konečně přidává podporu dynamické změny obnovovací frekvence. Na počítačích s vyšší obnovovací frekvencí displeje půjde nastavit změnu, kdy při pohybu kurzorem nebo při scrollování ve vybraných aplikacích dojde k navýšení obnovovací frekvence na 120 Hz, zatímco při běžném používání tato frekvence spadne na 60 Hz. Podpora této funkce je zatím omezena na rozhraní Windows a na vybrané systémové aplikace včetně Office a Microsoft Edge (Canary).

Rychlejší přístup k aplikacím z telefonu

Pokud vlastníte smartphone Samsung z řad Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Z Flip nebo Z Fold, pocítíte v aplikaci Váš telefon lepší kontinuitu při přechodu z telefonu na počítač. Pomocí ikony na hlavním panelu se dostanete k seznamu tří naposledy použitých aplikací na telefonu s možností jejich rychlého otevření na obrazovce počítače.

Podpora živých titulků

Do Windows 11 také zamíří funkce, kterou známe z mobilních platforem, a tedy automatické přepisování jakéhokoliv mluveného slova z reproduktorů či mikrofonu do podoby titulků. Ty si budete moci zobrazit v dolní nebo horní části obrazovky, popřípadě v plovoucím okně. Vzhled titulků dokonce půjde přizpůsobit.

Přepis hlasu se stane součástí balíčku funkcí usnadnění, však zpočátku bude podporována pouze angličtina.

Další drobnosti

Pokud váš počítač umožňuje používat víc než jeden barevný profil, budete si moci připnout mezi rychlé přepínače tlačítko pro rychlou změnu barevného profilu.

Při sdílení obrazovky na bezdrátový displej se u hodin objeví nová ikona Vysílání, skrze kterou bude možné vysílání zastavit.

Na stejném místě také došlo k úpravě ikony nabíjení baterie.

Microsoft údajně zrychlil systémové vyhledávání.

Při přepínání aplikací za použití zkratky Alt + Tab jsou lépe vidět skupiny aplikací, neboť pod nimi prosvítá tapeta na ploše.

Upravené jsou také přechodové animace při přichytávání oken k okrajům.

Nová je i animace při změně orientace displeje.

Snížen byl počet zvuků, které se přehrávají při připojování a odpojování doků či monitorů.

Posun kurzoru mezi více monitory má být snazší.

Na počítačích s HDR displeji přibude funkce pro jejich kalibraci.

Hry otevřené v oknech budou mít díky nové funkci nižší latenci a budou podporovat funkce Auto HDR i Variable Refresh Rate.

Na základě zpětné vazby bylo vylepšeno několik emoji.

Vyhledávání v Nastavení má poskytovat relevantnější výsledky.

V navigačním podokně Nastavení došlo ke zvětšení ikon.

V Nastavení došlo k vizuálním změnám některých sekcí.

Byla odstraněna podpora zastaralých standardů TKIP a WEP – minimem bude WPA2.

Jak je vidět, Microsoft chystá do Windows 11 skutečně velkou porci novinek, přičemž očekáváme, že většina z nich se do ostré verze dostane s příští velkou aktualizací. Je však možné, že díky pružnějšímu aktualizačnímu modelu dostaneme některé funkce o něco dříve.