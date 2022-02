Čekáte na seriál The Last of Us? Tahle zpráva vás příliš nepotěší

Jen málokterá videohra se zapsala do historie tak výrazně jako The Last of Us. Příběhy ústředních postav Joela a Ellie na pozadí globální pandemie, která proměňuje lidi v nemyslící „nakažené“, si získaly srdce hráčů po celém světě. Po dvou úspěšných hrách se Sony rozhodlo, že je čas na vlastní seriál, který vzniká pod křídly HBO.

Podle šéfa obsahu v HBO Caseyho Bloyse se však seriálu letos bohužel nedočkáme. „Seriál The Last of Us nyní natáčíme v Kanadě a prozatím jsme neoznámili datum premiéry. Určitě to ale nebude v roce 2022, spíš až v tom příštím,“ řekl Bloys pro The Hollywood Reporter.

Seriál The Last of Us bude mít hvězdné obsazení

V roli Joela se můžeme těšit na Pedra Pascala, který ztvárnil Dina Djarina v seriálu Mandalorian či Oberyna Martella v Game of Thrones. Druhou hlavní postavu, Ellie, ztvární Bella Ramsey, kterou můžete znát taktéž ze seriálu Game of Thrones jakožto lady Lyannu Mormont.