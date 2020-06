Buďte mezi prvními majiteli OnePlus Nord. Do předprodeje zbývá jen pár hodin

OnePlus je ve světě mobilních telefonů ikonou. Letos to bude sedm let, co tato mladá firma započala svoji existenci a hned první počin – OnePlus One – rozvířil vody zavedených značek. Za 300 dolarů měl tento model nekompromisní výkon a výbavu a postrádal pouze méně významné funkce jako voděodolnost, bezdrátové nabíjení a další.

Bohužel cena modelů od OnePlus začala výrazně růst a návrat ke kořenům má zajistit nový smartphone, který ponese jméno OnePlus Nord. Toto označení dostanou i další produkty, které by údajně měly být cenově dostupnější.

Přečtěte si také: OnePlus Nord dostane selfie kameru, jakou žádný jiný model značky neměl

Nostalgie s moderní příchutí

Instagramový profil, který dříve nesl jméno OnePlusLiteZThing, se přejmenoval na @oneplus.nord a o názvu už tak není pochyb. Na stejné sociální síti byla navíc spuštěna masivní kampaň, která ukazuje, jak se novinka v portfoliu OnePlus vyvíjela a jaká byla cesta ke stvoření. Neustále se zde objevují slova o komunitě a o tom, co uživatelé chtějí.

Pete Lau, CEO OnePlus, ve videu potvrdil, že nový smartphone bude stát méně než 500 dolarů. Bohužel jsme se nedozvěděli, jestli i nejvyšší specifikace modelu zůstane pod úrovní 500 dolarů. Na internetu se objevily specifikace, že by základní OnePlus Nord měl začínat na stejné částce, jako OnePlus One. To by v přepočtu znamenalo cenu něco málo přes 7 tisíc.

Předobjednávky na prvních 100 kusů začínají již zítra, tedy 1. července v 10:00 na této adrese. Zájemci budou muset zaplatit 20 euro/liber/dolarů (v závislosti na lokalitě) a ihned jim bude zaslán balíček s exkluzivními dárky od OnePlus. S odstupem jednoho týdne budou další dvě předobjednávky (8. a 15. července).

Přemýšlíte o koupi OnePlus Nord? ano, jednoznačně

ano, pokud to nepřeženou s cenou

ne, telefon pro mě není ničím zajímavý Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Ta poslední již zřejmě nebude limitována počtem kusů a bude probíhat po 24 hodin. Možná si pamatujete, že velmi omezeně probíhal start prodejů prvního OnePlus, ke kterému jste dokonce museli mít pozvánku, abyste si jej mohli koupit. Věříme, že OnePlus Nord bude po představení dostupný běžným způsobem a dočkáme se (konečně) telefonu s dobrou výbavou za přívětivou cenu.