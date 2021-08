Bude Microsoft takto odvážný? Podívejte se na možnou podobu Surface Booku 4

Microsoft na podzim představí nové počítače, své nástupce by měly dostat především současné modely Surface Pro 7/7+ a Surface Book 3. V letošním roce by nemělo dojít pouze k vyměnění procesoru a navýšení pamětí, oba stroje by se po letech měly dočkat nového designu. Viditelnější změny by mohly potkat Surface Book, což naznačila nedávno zveřejněná patentová přihláška Microsoftu. Na základě obrázků z ní vznikly následující rendery od Davida Breyera.

Surface Book Studio concept

Konec odnímatelného displeje?

Pokud patent Microsoftu opravdu ukazoval podobu Surface Booku 4, můžeme se těšit na zcela odlišné zařízení. Namísto odnímatelného displeje by chystané zařízení mělo získat úplně novou konvertibilní konstrukci, kdy se displej díky unikátnímu kloubu dokáže nahnout nad základnu, případně se na ni zcela položit. Podobně to měly například počítače HP Elite Folio či Acer ConceptID, byť řešení od Microsoftu počítá se sofistikovanějším kloubem, který se trochu podobá počítači Surface Studio.

I v tomto případě by se tak dokázal Surface Book proměnit z klasického notebooku na profesionální tablet, byť proti současnému modelu by byl značně tlustší a těžší. Na druhou stranu by si však ponechal maximální výkon i výdrž, neboť by nedocházelo k odpojení části hardwaru.

Návrh „vše v jednom“ by také mohl Microsoftu dovolit se více odvázat; uvnitř počítače by mohl tikat výkonnější hardware, který by nemusel být postavený na ultrabookových procesorech. Výkonnější by mohla být i dedikovaná grafická karta.

Jak by se vám Surface Book 4 v této podobě líbil?