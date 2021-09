Až 8000 Kč zpět. Samsung vrací za nákup vybraných praček, sušiček a chladniček

Plánujete koupi nové pračky, sušičky nebo chladničky? Se Samsungem nyní můžete výrazně ušetřit. Nejen že vám vrátí za nákup spotřebiče část peněz, ale pokud najednou nakoupíte dva nebo tři produkty, výsledný bonus se vám ještě znásobí.

Za každý druhý spotřebič na stejné účtence získáte tisíc korun, za třetí další tisícikorunu. V součtu vám tak Samsung může vrátit za nákup tří spotřebičů až 8000 Kč. Jak takový bonus získat? Stačí se do 14 dní od zaplacení zaregistrovat na webových stránkách samsung.cz, nahrát kopii účtenky a fotografii výrobních štítků. Akce platí od 6. září do 31. října 2021 nebo do vyprodání zásob v případě nákupu na e-shopu samsung.cz a u vybraných prodejců.

Na jaké modely bílé techniky se bonusy vztahují?

Výhodněji můžete nakoupit například parní pračky QuickDrive, které dokáží šetřit čas i energii a díky AddWash dvířkám do nich můžete kdykoli během pracího cyklu doplnit zapomenuté prádlo. Nebo kombinovanou pračku se sušičkou QuickDrive s invertorovým motorem, jenž zajišťuje tišší chod a vyšší výkon při menší spotřebě energie oproti univerzálnímu motoru. Případně samotnou sušičku QuickDrive s technologií Air Wash, jež pouhým vzduchem osvěží vaše oblečení a zbaví je zápachu a během cyklu Quick Dry 35′ dokáže usušit várku prádla složenou z bavlny a syntetiky během pouhých 35 minut.

Akce se vztahuje i na vestavné chladničky s mrazákem a americké dvoudveřové chladničky s maximálním využitelným prostorem 652 l a nezávislým chlazením a mrazením Twin Cooling Plus, které umožňuje rozdílné chlazení pro různé druhy potravin. Bonus získáte i při koupi chladniček Bespoke s přizpůsobitelným designem. Všechny chladničky se vyznačují beznámrazovou technologií True No Frost a izolací SpaceMax, díky níž mohou mít mnohem tenčí stěny a větší vnitřní prostor.

Jak získat co nejvyšší bonus?

Standardní bonus při koupi vybraných modelů praček, sušiček a chladniček se pohybuje od 1000 do 2000 Kč, ovšem při koupi dvou nebo tří produktů najednou získá zákazník na druhý a třetí produkt další bonus po 1000 Kč. Pokud si tedy například zakoupí pračku WW80T534DAW/S7 a sušičku DV80T5220AW/S7 a tyto produkty bude mít na jedné účtence, získá klasický bonus 2000 Kč a k němu navíc ještě 1000 Kč za nákup dvou produktů najednou. Maximálně takto lze ušetřit až 8000 Kč při koupi tří produktů najednou.

Přehled všech spotřebičů, kterých se akce týká, a registrační formulář pro získání bonusu naleznete na webu Samsung.cz.