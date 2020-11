Apple testuje první prototypy ohebných iPhonů. Kdy by se mohly dostat na trh?

Už dříve jsme mohli zaznamenat občasné zprávy o vývoji iPhonu s flexibilním displejem. Nyní se konečně zdá, že z plánů se začíná rodit reálné zařízení, které Apple nyní testuje a do prodeje by se mohlo dostat v roce 2022.

První vzorky „ohebných“ iPhonů

Podle čínského webu Economic Daily News už Apple oslovil dva ze svých dodavatelů (Foxconn a Nippon), aby vyrobili vzorky skládacích iPhonů, které Apple podrobí prvním testům. Zatím není zřejmé, jaká technologie vyhraje, protože ve hře je OLED i Micro LED displej.

Technologickým požadavkem je minimální životnost 100 000 složení telefonu. Pro porovnání je nutno zmínit, že většina notebookových pantů zvládá mezi 20 000 až 30 000 složeními, ty lepší úspěšně pokoří i 50 000 složení. Telefon ale bude potřeba skládat mnohem častěji než počítač.

Ohebný displej nebo dva displeje spojené panty?

Poslední zprávy zároveň potvrzují i nedávnou informaci, dle které Apple objednal velké množství flexibilních displejů od Samsungu. Z toho jasně vyplývá, že Apple nejprve potřeboval vzorky různých typů těchto typů nakoupit, aby je pak Foxconn i Nippon mohli osadit do prototypů nového iPhonu.

V loňském roce se spekulovalo také o variantě iPhonu, který měl být skládací, ale šlo by o zařízení s dvěma plochými displeji. Pak by to byl podobný koncept, jaký zvolil Microsoft u svého Surface Duo, ale upřímně si moc nedovedu představit, že by se zrovna Apple pod takový typ konstrukce podepsal.

I podle posledních zahraničních zpráv ale tato varianta nejspíš nebude pravděpodobná a Apple opravdu pracuje na vývoji iPhonu s ohebnými/skládacími displeji. Zároveň to potvrzuje, že jablečný gigant zkoušel a možná stále zkouší vícero variant, jak k ohebnému telefonu dojít.

Co Applu trvá tak dlouho?

Apple je dlouhodobě známý tím, že u nových technologií spíše otálí a testuje jejich spolehlivost, než aby vydal nefunkční zařízení. Zároveň se může učit z chyb konkurentů, kteří již mají podobná zařízení v prodeji. Konkrétně by se dal zmínit smartphone Galaxy Fold od Samsungu, kterému se určité problémy nevyhnuly.

Na druhou stranu je nutno přiznat, že Samsung se ze svých chyb poučil a model Galaxy Z Flip je na tom o dost lépe a druhá generace Galaxy Foldu 2 už příliš vad na kráse nemá.. Nicméně testování na svých uživatelích je pro každou firmu velmi drahé.

Stejný scénář se opakuje i u dalších technologií. Stačí si vzpomenout na OLED displeje, které Samsung do svých smartphonů dával už od roku 2010 a Apple s nimi přišel až se sedmiletým zpožděním u iPhonu X. Displej s novou technologií vydal až v momentě, kdy dosáhl uspokojivého jasu i přesnosti barev.

OLED technologie s sebou přinesla i možnost zakřivení displeje. Tohoto začali mnozí výrobci využívat a na trh přicházeli s různými variantami zakřivení displejů. Apple stál stranou a ačkoliv se houfně spekulovalo o zakřiveném displeji iPhone X, nic z toho se nepotvrdilo. Patrně se soustředil na jiné technologické cíle.

Ve světle těchto událostí je zřejmé, že Apple testování nového konceptu skládacího telefonu přikládá velkou váhu. Patrně neřeší jen technologická omezení, ale zaměřuje se i na funkčnost a smysluplnost daného řešení, než aby rychle vydal skládací telefon bez hlubšího smyslu. Jedná se o velkou změnu paradigmatu každodenního užívání smartphonu a Apple pravděpodobně hodně řeší i celkovou uživatelskou přívětivost daného řešení.

Nový skládací iPhone může být pro Apple velkým krokem kupředu, ale může mu přinést také mnoho problémů a starostí do budoucna. Z toho důvodu se patrně dočkáme spíše méně radikální varianty, než napovídají některé patenty a leaky. Zároveň lze očekávat, že Apple si dá velmi záležet na uživatelské přívětivosti daného řešení a neobětuje ji pro nějakou samoúčelnou technickou vychytávku. Jaká bude budoucnost skládacích iPhonů ale ukáže až čas.