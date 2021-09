Apple prý zkopíroval klávesnici pro hodinky od známého vývojáře. Ten na něj podal žalobu

Kalifornský gigant Apple minulý týden na své tiskové konferenci představil chytré hodinky Watch Series 7. Jedna z poměrně zásadních změn se odehrála na úrovni softwaru – do nových hodinek přibyla virtuální klávesnice s možností psaní pomocí tahů po displeji.

To pořádně naštvalo vývojáře Kostu Eleftheriou. Ten už v roce 2018 vytvořil aplikaci pro hodinky Apple Watch, která měla prakticky stejnou funkcionalitu. Jeho FlickType klávesnice vzbudila velkou pozornost a Eleftheriou očekával, že za ním Apple přijde s nabídkou o odkoupení. Místo toho se však stal pravý opak a Apple klávesnici FlickType v lednu 2019 zablokoval.

So now we know. See you in court, @Apple. https://t.co/hJtPI2Z83J pic.twitter.com/1s7MUSLTpc

— Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) September 14, 2021