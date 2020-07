Apple přechází na ARM. Vybrali jsme 5 faktů, které byste měli vědět

Společnost Apple tak jako každý rok uspořádala vývojářskou konferenci WWDC, která letos s ohledem na současnou situaci ve světě konala v digitálním prostředí. To však rozhodně neznamená, že by nás technologický gigant z Cupertina ochudil o celou řadu zajímavých novinek. Tou největší se patrně stalo oznámení, že Apple už ve svých počítačích Mac nadále nebude využívat procesory od Intelu a nahradí je vlastním řešením založeným na architektuře ARM.

Na internetu se o plánech Applu na ukončení spolupráce s Intelem už nějakou dobu šuškalo, takže se Apple rozhodl proměnit spekulace ve fakta. Nově tak bude jablečný výrobce své počítače osazovat vlastní hardwarovou výbavou, což je nepochybně velký krok směrem k úplné nezávislosti na externích dodavatelích. A právě proto vám přinášíme pět zajímavostí, které byste o přechodu Applu na architekturu ARM měli vědět.

1. Jedna velká rodina

Zástupci Applu v rámci oznámení potvrdili, že nepracují pouze na čipu pro jeden konkrétní systém, nýbrž na několika variantách s ohledem na různou hardwarovou výbavu počítačů Mac. Podobně jako v případě iOS, také chystané počítačové čipy budou obsahovat neurální engine pro strojové učení.

Jednotlivé čipy se budou kombinovat s příslušnou grafickou jednotkou či SSD úložištěm. Tím budou vznikat různé konfigurace, podle nichž budeme rozlišovat mezi notebookem pro nenáročného uživatele a výkonným desktopem pro ty nejnáročnější operace.

2. Apple nezačíná od nuly. Některé aplikace už jsou na přechod připravené

Na vývojářské konferenci rovněž došlo k odhalení nové verze operačního systému macOS s číslovkou 11. Výhodou nového operačního systému, kterému Apple podle jednoho z regionů na pobřeží Kalifornie říká „Big Sur“, je mimo jiné jeho připravenost na přechod k nové architektuře, což platí také pro některé předinstalované aplikace. Patří mezi například digitální střižna Final Cut Pro. Rovněž došlo na prezentaci aplikací od vývojářů třetích stran, v níž se objevily aplikace od Adobe a Microsoftu.

3. Návrat Rosetty

Apple si je plně vědom, že někteří vývojáři své aplikace nové architektuře zkrátka nepřizpůsobí. Speciálně pro tyto případy však vzniká emulátor Rosetta 2, o němž zastoupení Applu tvrdí, že bude velmi svižný a před uživateli nebude nic tajit. „Většina aplikací prostě bude fungovat,“ zaznělo z úst společnost v průběhu oznámení.

4. Vývojářské sestavy se příliš neliší od nového iPadu Pro

Vývojáři, kteří se chtějí pustit do portování svých aplikací na architekturu ARM, obdrží od Applu speciální hardwarovou sadu, která v mnohém připomíná Mac mini. V kompaktním jablečném počítači se přitom nachází čipset A12Z – stejně jako v současném iPadu Pro. Čipset A12Z je prakticky totožný s čipsetem A12X, nabízí však o něco větší grafický výkon. Vyjma výkonného čipsetu se v kompaktní krabičce nachází 16 GB RAM a 512 GB SSD.

5. První zařízení už letos, iMac a Mac Pro přijdou podstatně později

Tim Cook, šéf společnosti Apple, potvrdil, že usilovně pracují na tom, aby k vydání prvního Macu s architekturou ARM došlo ještě před koncem letošního roku. Aktuálně se navíc počítá s tím, že do dvou let přejde na novou architekturu kompletní portfolio počítačů Mac. Jako první by měl v posledním kvartále letošního roku dorazit MacBook Pro s ARMem. Pokud si ale brousíte zuby na ARMový iMac či Mac Pro, příliš vás nepotěšíme. Podle informací, které má naše redakce k dispozici, se tato zařízení ARMu dočkají až mezi posledními.

Důvod je poměrně prostý – u počítačů pro masy bude přechod na ARM jednodušší z hlediska softwaru. Běžný uživatel si vystačí s podstatně menším množstvím softwaru, zatímco profesionál potřebuje aplikací výrazně více, nemluvě o různých pluginech třeba pro Photoshop či Final Cut.