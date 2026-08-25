Apple pod Ternusem může utrácet ve velkém, očekávají se akvizice i nové produktové kategorie

- Už 1. září se chopí otěží Applu nový generální ředitel John Ternus
- Ten bude mít nelehký úkol navázat na Tima Cooka, ale zároveň mu vtisknout vlastní vizi
- Jeho cesta by mohla být lemována novými akvizicemi a produkty
Příští měsíc bude pro Apple v mnoha ohledech zlomový. Tou největší změnou bude nástup nového generálního ředitele Johna Ternuse, který se své role chopí hned 1. září. Ačkoli je prozatím velmi těžké určit, jakým směrem se bude gigant z Cupertina pod novým kormidelníkem ubírat, mnozí analytici a insideři se pokoušejí odhadnout příští kroky Applu. Jedním z nich je také analytik Wamsi Mohan z Bank of America, jehož odhad se dostal do rukou serveru The Street. V něm vidí budoucnost jedné z největších technologických společností na světě pozitivně.
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Apple by mohl být mnohem odvážnější a ochotnější utrácet
V první řadě velmi doporučuje nákup akcií Applu, které by dle odhadu analytika mohly výrazně růst. Klíčovou součástí tohoto předpokladu je očekávání, že Ternus bude pokračovat v odkazu Cooka a zároveň bude vykazovat větší ochotu podstupovat riziko. „Banka zdůraznila, že odklon Applu od čisté hotovosti je raným signálem toho, že její vedení by mohlo být ochotnější investovat kapitál. To by se promítlo do vyšších výdajů na výzkum a vývoj, větších kapitálových výdajů a potenciálně rozsáhlejších akvizic – tedy do oblastí, které nebyly hlavními prvky Cookovy strategie,“ zmiňuje Moz Farooque z The Street.
„U Ternuse vidí BofA možnost, že by se Apple mohl mnohem rychleji pustit do nových segmentů, včetně brýlí s umělou inteligencí, AirPodů vybavených kamerou, chytrých prstenů, domácí automatizace, osobních asistentů a robotiky,“ dodává Farooque. Tím nejdůležitějším je ale důvěra Bank of America v zachování Cookova odkazu, kterým je proměna Applu ve velmi výnosnou globální firmu.
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Tim Cook nicméně příliš neriskoval a držel se osvědčených konceptů, což sice Applu generuje značný zisk, ale na druhou stranu nevyužívá plného potenciálu firmy. Ternus by mohl bohaté finanční rezervy Applu proměnit v nové příležitosti a také v nové produkty, možná i ve zcela nové segmenty. Ačkoli se nepředpokládá, že bychom se od Ternuse dočkali výrazných změn krátce pro převzetí funkce, v následujících měsících je pravděpodobné, že vtiskne společnosti svůj pohled na to, kudy by se měl Applu ubírat.