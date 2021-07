Apple na pověry nevěří, příští iPhone dostane číslovku 13

Pojmenování produktu je záležitost, která do jisté míry určuje jeho úspěch, či neúspěch. Kupříkladu v Číně se všichni snaží vyhnout číslovce 4, která v čínštině zní podobně jako slovo smrt a je považována za číslo, jež nosí smůlu. V západním kontextu podobně vnímáme číslovku 13, která příliš mnoho pozitivních konotací nemá.

Právě s číslem 13 měl letos přijít na trh nový iPhone. Apple se ale podle leakera Jon Prossera údajně polekal výsledků průzkumu společnosti SellCell, jež zjistila, že iPhone 13 by si nekoupilo 18,3 procenta lidí jen kvůli tomu, že by měl v názvu číslovku 13. Co pro někoho může být malicherný důvod, pro jiného je zkrátka velká překážka.

Spekulovalo se o názvech jako iPhone 12s či úplném vynechání číselného označení, jako tomu je v případě počítačů od Applu. Absurdní tanečky kolem názvu nakonec rozsekl čínský web UDN, který přišel s informacemi přímo od jednotlivých článků dodavatelského řetězce.

Na rozdíl od leakerů a jiných kontroverzních zdrojů dodavatelé potřebují vědět, jak o chystaném zařízení referovat. Kromě potvrzení názvu iPhone 13 přišlo UDN také s informací, že většinu výroby iPhonů 13 bude mít na starosti Foxconn, přičemž Pegatron bude vyrábět iPhone 13 mini.