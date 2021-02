Apple na březen chystá první letošní novinky. Dojde konečně na ARMové iMacy?

Poslední čtvrtletí loňského roku bylo z hlediska finančních výsledků Apple rekordní, firma z Cupertina se nyní nadechuje do nového roku, který by měl přinést další nové produkty. První z nich bychom měli spatřit už příští měsíc.

O příchodu nových produktů reportoval na Twitteru uznávaný informátor Jon Prosser. Podle něj Apple na březen chystá premiéru několikrát odloženého přívěšku AirTag, přičemž jeho další odklad prý není na pořadu dne.

AirTags are still on for March.

Haven’t heard of any further delays this time. 🤞

— Jon Prosser (@jon_prosser) February 12, 2021