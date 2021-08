Apple jako Velký bratr? Na iPhonech začne vyhledávat dětské porno

Sexuální predátoři jsou pro děti velkou hrozbou, jak ukazují nejen statistiky, ale například také český dokument V síti. Ačkoli je prevence ze strany rodičů nejúčinnějším řešením, ani oni nemohou být vždy a všude. Kalifornská společnost Apple se podle informací The Financial Times rozhodla vzít situaci do vlastních rukou a chystá nástroj, který bude kontrolovat fotografie nahrané na iCloud, zda se v nich nenachází sexuálně nevhodný obsah s dětskou tematikou.

Systém by měl být založen na technologii neuralMatch, která bude proaktivně skenovat fotografie uložené na serverech iCloud. V nich bude podle metody CSAM (Scanning Acoustic Microscopy) a dostupné databáze zkoumat, zda se mezi fotografiemi neskrývá obsah s dětskou pornografií, či zda není na snímku dítě, jenž je označeno jako pohřešované. Pokud systém potencionální nebezpečí odhalí, nechá hodnocení na zaměstnanci Applu, který následně může předat inkriminované snímky a další údaje příslušným úřadům.

Apple chce bojovat proti dětské pornografii

Průběžné skenování se má prozatím týkat pouze Spojených států, přičemž veškeré rozpoznávání se má odehrávat na telefonu konkrétního člověka a pochopitelně bude šifrované. Společně s tímto rozpoznáváním chce Apple přidat další možnosti pro ochranu dětí, například nové nástroje pro rodiče, kteří mohou kontrolovat potenciálně škodlivé fotografie zaslané skrze iMessage.

Co nejprve vypadalo jako divoká spekulace, nakonec Apple potvrdil v prohlášení pro server Engadget. „Metoda, kterou jsme zvolili, bere ohled na soukromí uživatelů. Namísto skenování fotografií na externích serverech jsme přistoupili na skenování přímo v telefonech jednotlivých uživatelů na základě databází neziskových organizací, které se touto problematikou zabývají. Apple tyto databáze přetvořil do skupiny nečitelných hašů, které budou bezpečně uloženy v každém telefonu,“ stojí v prohlášení Applu.

Ačkoli je ochrana dětí před sexuálními predátory chvályhodná činnost, Apple si v tomto případě pohrává s důvěrou svých zákazníků. Bezpečnost je jedním z témat prakticky každé jeho konference, proto je trochu zvláštní, že ačkoli Apple nenechá do vašich dat nahlédnout žádnou třetí stranu, sám vás bude aktivně sledovat. I když je nepravděpodobné, že by Apple tuto kontrolu nějak zneužil, jedná se rozhodně o důvod ke znepokojení. Konec konců, co je a není závadný obsah bude určovat velká korporace, nad kterou je obtížný dohled.