Apple hlásí návrat do kanceláří. Zpočátku pouze na tři dny v týdnu

Pandemie nemoci COVID-19 v posledním roce výrazně změnila naše pracovní návyky; mnohé firmy přesunuly své zaměstnance na home office s tím, že u některých pozic se může toto řešení jevit jako trvalé. Nejvíce je to vidět u velkých technologických společností, u nichž se zdálo, že se mnozí zaměstnanci do svých kanceláří už nikdy nevrátí.

Apple žádá o tři dny v týdnu v kanceláři

Mezi společnosti, které z velké části přesunuly svoji pracovní sílu do domácností, je Apple. Jelikož však pandemie nemoci COVID-19 pomalu slábne, žádá ředitel firmy Tim Cook své zaměstnance o postupný návrat do kanceláří. Ve svém posledním emailu podřízeným oznamuje nastolení hybridního režimu, kdy budou zaměstnanci od září chodit tři dny do práce (pondělí, úterý a čtvrtek) a dva dny budou moci pracovat z domu. Pozice, které vyžadují fyzickou přítomnost, se budou moci vrátit do kanceláří natrvalo. Tento hybridní režim má trvat minimálně do roku 2022.

Tim Cook ve svém emailu uvedl, že se těší, až uvidí tváře svých zaměstnanců, neboť i on sám postrádá ruch, energii, kreativitu a spolupráci tváří v tvář. Podle šéfa Applu sice videokonference pomohly zmenšit vzdálenost mezi zaměstnanci, ale jejich prostřednictvím prý nelze replikovat tradiční vzájemnou komunikaci.