Aplikace a hry pro iOS, které jsou zdarma či se slevou (26. 11. 2021)

Kdo by neměl rád výhodné slevy. Ačkoli jsou aplikace a hry pro iOS obzvláště povedené a jejich vývojáři si zaslouží velké uznání, z uživatelského pohledu potěší, když se tu a tam objeví nějaká zajímavá akce či pokud je rovnou k dispozici za tu nejlepší možnou cenu, tedy zadarmo. V našem pravidelném seriálu prohledáváme App Store, abychom vám mohli přinést zajímavé slevy na populární aplikace a hry.

Výběr pro iOS z tohoto týdne zahrnuje například skvělé hry My Time at Portia či MudRunner Mobile, nicméně na své si přijdou také fotografové, matematici, hipsteři, neúnavní akademici či fanoušci mobilních hříček.

Akce na hry a aplikace jsou platné k datu publikace článku. Protože se ale jedná o časově omezené nabídky, nejsme platnost slev schopni garantovat a je možné, že některé akce už nemusejí být aktivní. Původní ceny aplikací pro iOS jsou přepočítávány z amerických dolarů a mohou se v českých korunách mírně lišit.

My Time at Portia

Titul My Time at Portia je relaxační hrou, ve které jde o stavění a interakci s obyvateli městečka Portia. Do něj se dostanete poté, co vám váš otec odkáže svou dílnu. Dokážete se prosadit a třeba najít i svou osudovou lásku? Původní cena hry byla 200 korun.