Aplikace a hry pro iOS, které jsou zdarma či se slevou (20. 8. 2021)

Kdo by neměl rád výhodné akce. Ačkoli jsou aplikace a hry pro iOS jedny z nejlepších a jejich vývojáři si zaslouží uznání, z uživatelského pohledu potěší, když se tu a tam objeví nějaká zajímavá akce či pokud je rovnou k dispozici za tu nejlepší možnou cenu, tedy zadarmo. V našem pravidelném seriálu prohledáváme App Store, abychom vám mohli přinést zajímavé slevy na populární hry a aplikace.

Dnešní výběr je nabitý opravdu zajímavými aplikacemi a hrami, které byste rozhodně neměli vynechat. Ať už se jedná o skvělé herní tituly jako Gone Home či Journey nebo aplikace World of Dinosaurus, ProCam 8 či Awesome Voice Recorder, rozhodně máte z čeho vybírat.

Akce na hry a aplikace jsou platné k datu publikace článku. Protože se ale jedná o časově omezené nabídky, nejsme platnost slev schopni garantovat a je možné, že některé akce už nemusejí být aktivní. Pokud si nechcete nechat ujít ty nejaktuálnější slevy, přihlaste se k odběru notifikací, RSS nebo nás sledujte na Facebooku či Twitteru

Gone Home

Po roce stráveném v zahraničí se konečně vracíte domů. Místo vřelého přivítání vás ale čeká prázdný dům. Kde jsou všichni? Právě na to se snažíte přijít ve skvělé narativní adventuře Gone Home, která vám dovolí nahlédnout nejen do rodinných vztahů, ale také do vlastní minulosti. Původní cena hry byla 125 korun.