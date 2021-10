Amazfit GTR 3 a GTS 3: stylové hodinky se slušnou výbavou a příznivou cenou

Značka Amazfit se před nějakou dobou vymanila z područí Xiaomi a začala se plně soustředit na výrobu chytrých hodinek a náramků. Předchozí generace Amazfit GTS 2 se poměrně povedla, bez poskvrnky ale chytré hodinky určitě nebyly. Co nabídne hned trojice nových hodinek s označením GTS 3, GTR 3 a GTR 3 Pro?

Amazfit GTS 3

Začněme nejprve hodinkami Amazfit GTS 3. Ty svým vzhledem připomínají Apple Watch, primárně díky čtvercovému 1,75“ AMOLED displeji s jemností 341 ppi a poměrem k tělu 72,4 procenta. GTS 3 jsou z představených modelů nejlehčí s hmotností 24,4 gramů.

Baterie dostala kapacitu 250 mAh, což by podle výrobce mělo stačit na 12 dní provozu. Co do funkčnosti bohužel nelze s Amazfit GTS 3 volat kvůli absenci reproduktoru a mikrofonu.

Nedostalo se ani na Wi-Fi či vnitřní paměť pro ukládání vlastní hudby. Na dýnku hodinek se nachází senzor pro měření srdečního tepu a okysličení krve BioTracker PPG 3.0 s šesti fotodiodami.

Amazfit GTR 3 a GTR 3 Pro

Amazfit GTR 3 a GTR 3 Pro navazují na předchozí model s kulatým displejem. Základní varianta nabídne 1,39“ AMOLED displej s jemností 326 ppi a poměrem k tělu 66 procent, zatímco Pro verze se pyšní větším 1,45“ AMOLED displejem s rozlišením 480 x 480 pixelů, jemností 331 ppi, jasem 1000 nitů a poměrem k tělu 70,6 procenta. Hmotnost obou hodinek je stejná, konkrétně 32 gramů, přičemž nechybí ani vodotěsnost do 5 BAR. Tělo hodinek je vyrobeno z leteckého hliníku a pro navigaci v operačním systému Zepp OS využívají digitální korunku s haptickou odezvou.

Baterie obou modelů dostala kapacitu 450 mAh, a zatímco u základní varianty slibuje výrobce až 21 dní provozu, v případě Pro verze se odhad pohybuje okolo 12 dní. Amazfit GTR 3 nemají k dispozici reproduktor, mikrofon, Wi-Fi ani vnitřní paměť – tuto výbavu najdete až u Amazfit GTR 3 Pro.

Nejvybavenější model nabídne jak hovory skrze Bluetooth, tak vnitřní paměť o kapacitě 2,3 GB. Na dýnku obou modelů se rovněž nachází senzor pro měření srdečního tepu a okysličení krve s šesti fotodiodami.

Operační systém Zepp OS a monitorování aktivit

Všechny tři představené modely pohání uzavřený operační systém Zepp OS. Ten sází především na plynulost a nízkou spotřebu v porovnání s předchozí verzí systému. Zepp OS umožňuje synchronizaci hodinek jak s Androidem, tak iOS, přičemž zapovězena jim není ani synchronizace s aplikacemi Apple Health, Google Fit, Strava, Relive, Runkeeper či TrainingPeaks.

Zepp OS dává uživatelům možnost si zvolit vlastní ciferník z více než 150 variant, přičemž do budoucna je v plánu také vypuštění vývojářských nástrojů pro vytváření vlastních ciferníků a miniaplikací. Systém zvládá výpočet hodnoty PAI, měření spánku včetně REM fází či sledování ženského reprodukčního cyklu. O zaznamenávání trasy se stará vestavěná GPS.

Trojici nových hodinek se Zepp OS nechybí ani podpora chytré asistentky Amazon Alexa či chytré domácnosti skrze Home Connect. Chytré hodinky Amazfit GTS 3, GTR 3 a GTR 3 Pro lze s chytrými telefony propojit skrze aplikaci Zepp App.

Cena a dostupnost

Spolu s novými produkty prošla značka Amazfit rebrandingem – firma se chlubí nejen novým logem, ale rovnou celou vizuální identitou. S tím se pojí také informace ohledně podpory češtiny: ta bohužel aktuálně není v trojici nových hodinek dostupná, nicméně Amazfit ji plánuje přidat v rámci aktualizace před Vánocemi.

V České republice budou tři novinky značky Amazfit dostupné v předprodeji na stránkách amazfit.cz od 12. října, přičemž do prodeje půjdou o pár dní později, konkrétně 15. října. Modely Amazfit GTR 3 a GTS 3 začínají na částce 3 890 Kč a nejvybavenější model GTR 3 Pro, který už v redakci testujeme, lze pořídit za cenu 4 990 Kč včetně DPH.