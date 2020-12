6 vánočních dárků, které pořídíte na poslední chvíli za nejlepší cenu

Ještě nemáte nakoupené všechny dárky? Nevadí. Telefony a chytré doplňky stále ještě můžete objednat tak, aby vám stihli dorazit pod vánoční stromeček. A mnohé z nich jsou nyní v zajímavých slevách.

Například Galaxy S10e od Samsungu momentálně pořídíte jen za 10 990 Kč. K telefonu navíc dostanete YouTube Premium na dva měsíce zdarma a předplatné v hodnotě přes 2 tisíce korun. Levnější je i nový Huawei P smart 2021, jehož cena klesla na 4 990 Kč.

Za vůbec nejnižší cenu na trhu – 990 Kč (původně 2 490 korun) – můžete teď před Vánoci koupit náhlavní sluchátka Marshall Major III s kvalitní zvukovou reprodukcí a ikonickým retro designem. Pokud chcete raději špuntová sluchátka, sáhněte po oblíbených Honor Choice Earbuds za 790 Kč (původně 990 Kč). Populární Xiaomi Mi Band 5 je teď k mání jen za 790 Kč (původně 1 490 korun). A v nemalé slevě jsou dokonce i nové Samsung Galaxy Watch3, které koupíte za 9 990 Kč (původně 12 490 korun).

Jak stihnout doručení do Vánoc?

Stačí využít osobní odběr na prodejně nebo ve vybraných městech expresní doručení do 1 hodiny skrze Liftago. Mobil Pohotovost má všech svých 13 prodejen otevřených i na Štědrý den, a to do 12:00. Více vám již prozradí níže uvedená infografika.