40jádrový procesor a 128jádrová grafika? Apple M1 Max ukrývá zajímavé tajemství

Procesory Apple M1, M1 Pro a M1 Max způsobily ve světě počítačů malou revoluci. MacBooky díky nim poskytují vysoký výkon a přitom nízkou spotřebu, což se pozitivně projevuje na jejich výdrži. Část počítačového jablečného portfolia sice ještě stále běží na procesorech od Intelu, ovšem je jen otázkou času, kdy Apple přesedlá na ARM i u svých nejvýkonnějších strojů.

Apple M1 Max Duo a Quattro?

Redakce serveru Tom’s Hardware se dostala k dosud nezveřejněným snímkům spodní strany čipsetu Apple M1 Max, na nichž je patrná propojovací sběrnice. Skrze ni by mělo být teoreticky možné spojovat tyto čipy do sebe a vytvářet tzv. multičipové moduly (MCM).

Pokud má Apple v plánu brzy odhalit nový Mac Pro s ARMovým procesorem, nemusí vyvíjet novou generaci, ale může použít již tu stávající. Ve variantě „Duo“ by mohl mít počítač 20jádrový procesor a 64jádrovou grafiku, u varianty „Quattro“ by mohl dosáhnout na 40 procesorových a 128 grafických jader. Taková výbava by ale rozhodně nebyla pro každého, koneckonců i za současný Mac Pro můžete dát vysoko nad jeden milion.

Zajímavé je, že čipset Apple M1 Pro tuto propojovací sběrnici postrádá, takže v jeho případě se multiplikací nepočítá.