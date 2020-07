33 % za 3 minuty: Realme u budoucích smartphonů také nabídne super rychlé nabíjení

V poslední době se výrobci předhánějí v tom, kdo přinese rychlejší nabíjení mobilních telefonů. Rychlonabíjení tady bylo už dříve, ale až s příchodem Oppo a jejich VOOC nabíječky do střední třídy se ledy hnuly. A právě Realme, respektive mateřská společnost Oppo, představila technologii UltraDART. Ta se nezaměřuje na zkrácení celkové doby nabíjení, ale na co největší doplnění energie v co nejkratším čase.

S nabíjením 125W UltraDART může být 4 000mAh baterie nabita o 33 % za 3 minuty, plné nabití je pak možné během 20 minut, za udržení teploty komponentů pod 40 °C. Bez teplotní kontroly by teoretická rychlost nabití byla 13 minut. Realme plánuje nasazení nejen do vlajkových lodí, ale opět i do střední třídy, kde se jistě bude jednat o jednu z velkých předností.